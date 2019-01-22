Футболист «Кардиффа» был на борту пропавшего самолёта

Нападающий уэльского ФК «Кардифф Сити» Эмилиано Сала находился на борту легкомоторного самолета, который направлялся из Нанта в Кардифф. Судно ночью пропало с радаров.
Информацию о спортсмене приводит AFP со ссылкой на источники во французской полиции.
«Поисково-спасательная операция в настоящее время проводится после того, как самолет исчез с радара несколько часов назад», — говорится в заявлении полиции острова Гернси.
Район поисков находится ориентировочно в тринадцати километрах к северо-западу от Олдерни. На месте работают два вертолета британских спасателей и катер береговой охраны.
«Кардифф Сити» купил футболиста у французского клуба «Нант» совсем недавно. О сделке было объявлено 19 января.
Контракт с 28-летним аргентинским форвардом был заключён до лета 2022 года. Сумма его не разглашается, но она стала рекордной для клуба.
Ранее News.ru писал о том, что в США в городе Су-Фолс самолёт рухнул на жилой квартал. В результате происшествия погиб один человек.