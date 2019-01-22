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Футболист «Кардиффа» был на борту пропавшего самолёта

Эмилиано Сала Fabrizio Neitzke/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Эмилиано Сала

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Нападающий уэльского ФК «Кардифф Сити» Эмилиано Сала находился на борту легкомоторного самолета, который направлялся из Нанта в Кардифф. Судно ночью пропало с радаров.

Информацию о спортсмене приводит AFP со ссылкой на источники во французской полиции.

«Поисково-спасательная операция в настоящее время проводится после того, как самолет исчез с радара несколько часов назад», — говорится в заявлении полиции острова Гернси.

Район поисков находится ориентировочно в тринадцати километрах к северо-западу от Олдерни. На месте работают два вертолета британских спасателей и катер береговой охраны.

«Кардифф Сити» купил футболиста у французского клуба «Нант» совсем недавно. О сделке было объявлено 19 января.

Контракт с 28-летним аргентинским форвардом был заключён до лета 2022 года. Сумма его не разглашается, но она стала рекордной для клуба.

Ранее News.ru писал о том, что в США в городе Су-Фолс самолёт рухнул на жилой квартал. В результате происшествия погиб один человек.


#футбол #самолет #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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