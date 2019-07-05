https://static.news.ru/photo/0ac40750-9f31-11e9-a4f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Guilhem Baker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три человека пострадали в результате наезда фургона на толпу пешеходов в Великобритании. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошёл в британском графстве Дербишир. Двое получили серьёзные травмы. По данному факту был задержан 37-летний водитель грузовика. Его подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что в Китае мужчина умышленно въехал в толпу людей. Инцидент произошёл в китайской провинции Хубэй. Погибли по меньшей мере семь человек и ещё столько же получили ранения.