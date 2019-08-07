https://static.news.ru/photo/bf6765b0-b905-11e9-b815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) проверят аппарат в петербургском СИЗО «Кресты-2» после сообщений об избиениях заключённых.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал материал, в котором говорилось, что в изоляторе действуют три «пресс-хаты», где активисты пытают заключённых. По его данным, администрация тюрьмы это поощряла.

Во ФСИН отметили, что петербургское учреждение регулярно посещают представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), чтобы исключить случаи пыток или жестокого обращения с людьми. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как писал News.ru, суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему замглавы ФСИН Николаю Баринову. Он обвиняется по части 4 статьи 290 УК за взяточничество при строительстве СИЗО «Кресты-2».