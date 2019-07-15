https://static.news.ru/photo/bfa85614-a6e1-11e9-9afa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: rk.gov.ru

ФСБ РФ задержала на российско-украинской границе двух граждан Незалежной при попытке попасть на территорию Крыма. Подозреваемые находятся федеральном и межгосударственном розыске.

Оба фигуранта вычислены на пропускном пункте Армянск, пишет РИА Новости .

Оба задержанных установленным порядком переданы в правоохранительные органы для последующей их отправки инициаторам розыска, — говорится в сообщении.

По данным силовиков, один из мужчин осуждён в Молдавии за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. Второму вменяется совершение убийства на территории Крыма.

Ранее News.ru сообщал, что ФСБ РФ задержала гражданина РФ Александра Воробьёва. Мужчину подозревают в государственной измене.