ФСБ РФ задержала на российско-украинской границе двух граждан Незалежной при попытке попасть на территорию Крыма. Подозреваемые находятся федеральном и межгосударственном розыске.
Оба фигуранта вычислены на пропускном пункте Армянск, пишет
Оба задержанных установленным порядком переданы в правоохранительные органы для последующей их отправки инициаторам розыска, — говорится в сообщении.
По данным силовиков, один из мужчин осуждён в Молдавии за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. Второму вменяется совершение убийства на территории Крыма.
Ранее News.ru сообщал, что ФСБ РФ задержала гражданина РФ Александра Воробьёва. Мужчину подозревают в государственной измене.