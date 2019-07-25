https://static.news.ru/photo/e9e2e754-aeda-11e9-8d80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководителя госучреждения Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» Алексея Бирюкова задержали сотрудники ФСБ. Он проходит по делу о хищениях денег при реставрации памятника «Интендантские склады», которая завершилась в 2017 году.

По имеющейся информации он задержан для опросов, — сказал ТАСС источник во властных структурах региона.

Другой источник сообщил агентству, что задержание Бирюкова не относится к текущей деятельности на посту госучреждения и «связано с историей на его прошлой работе по реконструкции консерватории» в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на время реконструкции основного здания на Театральной площади переехала в здание Интендантских складов на улице Глинки.

Здание Кригс-комиссариата (Интендантские склады) является объектом культурного наследия XVIII века. Исторически там размещались склады обмундирования и снаряжения, а также административные подразделения. Позже в здании расположилась Военно-интендантская академия.

25 июля управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве в связи с работами по реставрации объекта. Силовики задержали подозреваемых. По версии следствия они похитили выделенные из бюджета деньги на реставрацию памятника. Сумму похищенного и личности задержанных в ведомстве не уточнили.

Ранее News.ru писал о возобновлении дела реставраторов. Так, летом 2018 года Басманный суд в Москве заочно заключил под стражу бывшего руководителя департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо. Его обвиняют в хищении денежных средств, которые предназначались для реставрации Эрмитажа.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Отмечается, что Мазо уже проходил фигурантом по нашумевшему «делу реставраторов». Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В октябре прошлого года всех фигурантов громкого «дела реставраторов» освободили в зале суда. Первым из-под стражи был освобождён экс-замминистра культуры Григорий Пирумов, так как ему назначили уголовное наказание в виде 1,5 года лишения свободы. Однако именно в течение этого срока он находился в СИЗО, поэтому сразу же получил право выйти на свободу.