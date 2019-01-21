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ФСБ выявила финансирующую террористов ячейку

nac.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила и пресекла в Республике Дагестан и Республике Адыгея деятельность ячейки, которая занималась сбором средств для финансирования террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«В ходе мероприятий вскрыта, задокументированы схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 млн рублей», — передаёт сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ ТАСС.

Члены ячейки под видом благотворительной организации собирали деньги для обеспечения связей в Сирии.

По данному факту возбуждено три уголовных дела по статье «Содействие террористической деятельности».

Как ранее писал News.ru, нейтрализованные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодёжи в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).


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