Обыск проводят силовики в музее «Собрание» основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили. Об этом сообщил знакомый бизнесмена, а также источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), вице-президентом которой является владелец экспозиции.
По информации одного из собеседников
Якобашвили якобы одолжил акции этого предприятия Минахи, которому принадлежит доля Ейского портового элеватора в 1,68%, ещё 46% — у Объединённой зерновой компании, а 25% — у Екатерины Фёдоровой.
Как сообщил изданию знакомый Якобашвили, в настоящее время тот находится на форуме Организации Объединённых Наций в Женеве и будет выступать на сессии по трудовому законодательству.
Как писал News.ru, ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке оружия в Самаре. Задержаны два жителя региона.