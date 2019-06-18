https://static.news.ru/photo/82dc1344-91c2-11e9-84da-fa163e074e61_1024.jpg Давид Якобашвили Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Обыск проводят силовики в музее «Собрание» основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили. Об этом сообщил знакомый бизнесмена, а также источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), вице-президентом которой является владелец экспозиции.

По информации одного из собеседников РБК , следственные действия якобы связаны с уголовным делом, заведённым ФСБ по жалобе бывшего бизнес-партнёра Якобашвили — Бориса Минахи, который обвиняет его в хищениях средств Ейского портового элеватора.

Якобашвили якобы одолжил акции этого предприятия Минахи, которому принадлежит доля Ейского портового элеватора в 1,68%, ещё 46% — у Объединённой зерновой компании, а 25% — у Екатерины Фёдоровой.

Как сообщил изданию знакомый Якобашвили, в настоящее время тот находится на форуме Организации Объединённых Наций в Женеве и будет выступать на сессии по трудовому законодательству.

Как писал News.ru, ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке оружия в Самаре. Задержаны два жителя региона.