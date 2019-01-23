ФСБ пришла с обысками к начальнику полиции в Чехове

https://news.ru/storage/news/c4a68762c2e254dfc8def43bcd146c92/21ba53ea-530e-4281-9728-582b6918a8bb_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральная служба безопасности проводит обыски у начальника и замначальника полиции подмосковного Чехова. Речь идёт об Андрее Большакове и Александре Зайцеве.

Следственные мероприятия начались утром 23 января. Вместе с ФСБ пришли бойцы Росгвардии, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Силовики работают в их кабинетах, а также в загородном доме Большакова, который находится в деревне Репниково Чеховского района.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила и пресекла в Республике Дагестан и Республике Адыгея деятельность ячейки, которая занималась сбором средств для финансирования террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).