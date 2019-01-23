USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.83 $ Bitcoin3,591.66 $
МОСКВА-18°C15:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

ФСБ пришла с обысками к начальнику полиции в Чехове

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Федеральная служба безопасности проводит обыски у начальника и замначальника полиции подмосковного Чехова. Речь идёт об Андрее Большакове и Александре Зайцеве.

Следственные мероприятия начались утром 23 января. Вместе с ФСБ пришли бойцы Росгвардии, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Силовики работают в их кабинетах, а также в загородном доме Большакова, который находится в деревне Репниково Чеховского района.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила и пресекла в Республике Дагестан и Республике Адыгея деятельность ячейки, которая занималась сбором средств для финансирования террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).


#ПОДМОСКОВЬЕ #фсб
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
происшествия 12:26, 22 января 2019
Торговцев наркотиками поймали в Подмосковье
происшествия 18:23, 20 января 2019
Женщина заколола возлюбленного в Подмосковье
происшествия 15:49, 19 января 2019
Стая собак из приюта напала на ребёнка в Подмосковье
Лента новостей
общество 15:45
В Челябинскую область пришел смог из Сибая
культура 15:42
Сын Джеймса Гандольфини получил роль юного Тони Сопрано
оружие 15:39
Военные атташе отказались смотреть ракету 9М729
политика 15:35
В ГД с пониманием отнеслись к угрозам Сирии Израилю
технологии 15:31
Boeing испытал автономное пассажирское воздушное судно
Другие новости
происшествия 13:25
Выживший при крушении Ту-22М3 пройдёт лечение в Москве
происшествия 11:46
Захвативший самолёт мужчина летел впервые в жизни
происшествия 10:26
«Захватчику» самолёта назначили психиатрическую экспертизу
происшествия 09:05
Танкеры горят в Чёрном море
Пожар на судах вспыхнул 21 января
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top