Сотрудники ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям пресекли деятельность террористической ячейки. Участники группировки планировали осуществить нападение на одну из воинских частей под Владимиром.
Злоумышленники намеревались завладеть оружием и боеприпасами. Руководил террористами житель Владимирской области 1999 года рождения.
Преступники были задержаны. Следственное отделение владимирского УФСБ возбудило уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники УФСБ и полиции задержали в Москве членов межэтнической группы, которая незаконно легализовала пребывание в России более двух тысяч мигрантов. Преступники организовали массовое изготовление и сбыт поддельных документов.