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Задымление от лесных пожаров сохраняется в 618 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили в МЧС России.

Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краёв, Иркутской области, где в 618 населённых пунктах наблюдаются задымления, — сообщил источник ТАСС . К...