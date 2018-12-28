Подпольную оружейную мастерскую обнаружили в Крыму

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В крымском управление ФСБ РФ сообщили, что в Севастополе была обнаружена подпольная оружейная мастерская.

«В подвале жилого дома в городе Севастополе обнаружена подпольная мастерская, оборудованная для переделки и реставрации оружия и средств поражения», — говорится в сообщении ФСБ.

Мастерская находилась в обычном жилом доме. У хозяина мастерской изъяли 15 предметов, которые по внешним признакам схожи с огнестрельным оружием. Они направлены на экспертизу, по результатам которой будут предъявлены обвинения.

«Среди них образцы, внешне идентичные автомату Калашникова, пулемету Дегтярева, пистолету-пулемету Томпсона и другие», — пояснили в ведомстве.

Мужчина собирал оружие из составных частей, которые приобретал у «чёрных копателей» через Интернет. Его обвиняют в незаконном приобретении, сбыте, хранении и изготовлении оружия.

Ранее News.ru писал, что ФСБ РФ завершила расследование в отношении норвежца Фруде Берга. Фруде Берга задержали в столице в результате спецоперации при получении документов, в которых содержатся секретные данные, имеющие отношение к российскому Военно-морскому флоту. Гражданин Норвегии получал их от российского гражданина Алексея Житнюка, обвиняемого в госизмене.