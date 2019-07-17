https://static.news.ru/photo/228a7912-a898-11e9-9357-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские силовики изъяли свыше 90 единиц огнестрельного оружия и около четырёх тысяч патронов. Операция проводилась совместными силами ФСБ и МВД, была пресечена деятельность десяти подпольных мастерских.

По данным оперативников, незаконный промысел вели уроженцы Курской области. Их подозревают в сбыте и изготовлению основных частей различных видов оружия, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

По информации спецслужбы, из преступного оборота изъяты автоматы, пулемёты, пистолеты, карабины, винтовки, револьверы и пистолеты-пулемёты. Кроме того, стражи порядка нашли самодельную стреляющую авторучку, 3,6 кг пороха и гранату Ф-1.

Одновременно проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении покупателей оружия в различных регионах России, — резюмировали в ФСБ.

Ранее правоохранительные органы неоднократно сообщали о ликвидации незаконных оружейных мастерских в Самаре, Москве, Подмосковье, Кемерово, Рязанской, Челябинской областях и других регионах, писал News.ru.