Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю перекрыли канал контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов из Абхазии в Россию. Силовики задержали жителя Сухума, который пытался провезти через границу небольшой арсенал, включающий в себя однозарядные пистолеты, замаскированные под канцелярские авторучки.
Кроме того, были изъяты сигнальный пистолет «Сталкер», переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 5,6 мм, а также боеприпасы. Оружие было направлено на исследование, результатом которого стало возбуждение уголовного дела по статье «Покушение на контрабанду оружия и боеприпасов», передают «
Ранее News.ru писал, что жителю Калининграда на три года запретили въезд в Шенгенскую зону после изъятия из его машины на польской границе более семи тысяч пачек сигарет. Мужчина пытался въехать на автомобиле Mercedes в Польшу через переход в Гжехотках.