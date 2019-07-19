https://static.news.ru/photo/1ce36c22-aa40-11e9-9ba4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю перекрыли канал контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов из Абхазии в Россию. Силовики задержали жителя Сухума, который пытался провезти через границу небольшой арсенал, включающий в себя однозарядные пистолеты, замаскированные под канцелярские авторучки.

Кроме того, были изъяты сигнальный пистолет «Сталкер», переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 5,6 мм, а также боеприпасы. Оружие было направлено на исследование, результатом которого стало возбуждение уголовного дела по статье «Покушение на контрабанду оружия и боеприпасов», передают « Кубанские новости ».

Ранее News.ru писал, что жителю Калининграда на три года запретили въезд в Шенгенскую зону после изъятия из его машины на польской границе более семи тысяч пачек сигарет. Мужчина пытался въехать на автомобиле Mercedes в Польшу через переход в Гжехотках.