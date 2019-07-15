https://static.news.ru/photo/c1322aa6-a6ea-11e9-9949-fa163e074e61_1024.jpg Фото: nakgov/vk.com

Федеральная служба безопасности России сообщила о ликвидации ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ростовской области. В состав группировки входили несколько человек.

По предварительным данным, подозреваемые готовили теракты и нападения на силовиков, передаёт РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Инцидент произошёл в районе хутора Глинки. Силовики попытались остановить автомобиль лидера банды, но в ответ фигурант открыл огонь из автомата.

Во время перестрелки в машине радикала взорвалась бомба, и тот погиб на месте. Поимка его сообщников произошла позже, в Ростове-на-Дону. Во время обыска у них обнаружили взрывчатые вещества, детонаторы и боеприпасы.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям: «Приготовление к террористическому акту», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее News.ru сообщал, что албанские полицейские задержали гражданина России, которого признали виновным в причастности к международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Уроженца Норильска объявили в международный розыск после решения районного суда Чечни. На территории Албании его обнаружили сотрудники антитеррористического отдела совместно с разведывательными службами.