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Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке оружия в Самаре. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным оперативников, задержаны два жителя региона. Во время обысков в квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты три пистолета, доработанных для стрельбы боевыми патронами, боеприпасы к ним калибра 9 мм в количестве 33 штук, а также запчасти и спецоборудование, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следственным отделом управления решается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 2 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия») и части 2 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»), — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ по Забайкальскому краю задержали гражданина РФ, подозреваемого в сотрудничестве с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Молодому человеку вменяют незаконное приобретение оружия и боеприпасов, писал News.ru.