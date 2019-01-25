ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Москве

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Сотрудники ФСБ России ликвидировали нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств и изготовлению наркотиков растительного происхождения. Два москвича, организовавшие теневое предприятие, арестованы.

«У организаторов наркобизнеса изъято из незаконного оборота свыше 21 кг синтетических наркотических средств и более 16,5 кг марихуаны», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

В службе уточнили, что в подвале частного дома в Подмосковье наркодельцы разместили две гидропонические системы, позволяющие культивировать коноплю. Наркотики они хранили также в московских съёмных квартирах, а продавали через нелегальный интернет-магазин.

Ранее News.ru писал, что группировку, занимающуюся торговлей наркотиками, раскрыли в Подмосковье. Она действовала в Красногорске, Дзержинске, Лыткарино, Видном и Раменском, а также на территории Москвы. Запрещённые вещества злоумышленники хранили и фасовали в арендованных гаражах. Торговали ими через Интернет. Полицейские также изъяли у них пистолет с глушителем, револьвер, переделанный в боевой сигнальный пистолет и тысячи патронов.