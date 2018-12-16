Француза избили и ограбили в центре Москвы

https://news.ru/storage/news/1cff0d1d1765ae801cf014e5560506ad/0d7a0380-5ca0-4957-a909-bb260459ba5c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В центре Москвы был избит и ограблен студент из Франции. В районе Большого Златоустинского переулка, неизвестные молодые люди напали на гражданина Франции, побили его и похитили денежные средства в размере 59 тыс. рублей.

Нападавшие скрылись с места преступления. Пострадавшего обнаружили прохожие. Правоохранительные органы выясняют подробности случившегося.

Француз является студентом одного из московских вузов, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что студент Московского государственного медицинского института потерял дорогостоящие часы фирмы Rolex в одном из ресторанов KFC. Он заметил пропажу аксессуара лишь спустя 40 минут. В связи с этим молодой человек обратился в правоохранительные органы для поиска дорогостоящего аксессуара. Молодой человек приехал в столицу из Ирана.