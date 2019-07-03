https://static.news.ru/photo/c2f04956-9d9c-11e9-a95c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Причиной пожара на атомной подводной станции «Лошарик» могла стать неисправность одной из аккумуляторных батарей. Аппарат получил повреждения, когда поднимался к носителю из глубины.

По другой версии, экипаж смог обеспечить подъём судна в условиях открытого горения. При этом матросы не допустили повреждения атомной энергоустановки, что позволило избежать более серьёзных последствий. Этим может объясняться формулировка Минобороны про «самоотверженные действия команды», передаёт Forbes .

Ранее News.ru писал, что четверым членам экипажа глубоководного аппарата «Лошарик» удалось выжить во время ЧП. Об этом сообщил военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.