Причиной пожара на атомной подводной станции «Лошарик» могла стать неисправность одной из аккумуляторных батарей. Аппарат получил повреждения, когда поднимался к носителю из глубины.
По другой версии, экипаж смог обеспечить подъём судна в условиях открытого горения. При этом матросы не допустили повреждения атомной энергоустановки, что позволило избежать более серьёзных последствий. Этим может объясняться формулировка Минобороны про «самоотверженные действия команды», передаёт
Ранее News.ru писал, что четверым членам экипажа глубоководного аппарата «Лошарик» удалось выжить во время ЧП. Об этом сообщил военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.