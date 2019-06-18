https://static.news.ru/photo/dfd1a044-921e-11e9-b690-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Heritage-Images/Imagestate

Индийский иллюзионист Чанчал Лахири пытался повторить знаменитый трюк Гарри Гудини с освобождением из цепей в воде, что стоило ему жизни.

Представление состоялось на реке Хугли, притоке Ганга в Индии. На глазах публики иллюзиониста заковали в цепи и опустили под воду, но он так и не поднялся на поверхность. Поиски пропавшего начались сразу же, но обнаружен он был только через сутки мёртвым, сообщает BBC News .

Как писал News.ru ранее, британец Гэвин Кокс подал в суд на иллюзиониста Дэвида Копперфильда за то, что сильно пострадал во время одного из его шоу в 2013 году. Во время недавнего судебного разбирательства мужчина рассказал, каким образом люди массово исчезали со сцены.