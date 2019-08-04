Инцидент произошёл в округе Орегон. Как сообщает Associated Press, погибший стрелок был одет в бронежилет и имел при себе запас патронов. Жертвами стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями.
Это уже второй подобный инцидент за минувшую ночь в США. Ранее в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность стрелка. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержку новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Крузиос считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США, писал News.ru.