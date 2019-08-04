https://static.news.ru/photo/c4b8bd64-b6b9-11e9-b873-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ernest Coleman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Флаги в американском штате Огайо будут приспущены в память о жертвах стрельбы в Дейтоне. Об этом распорядился губернатор штата Майк Деуайн.

Я распорядился, чтобы флаги в Огайо были наполовину приспущены в память о жертвах, лишившихся жизней сегодня утром, — написал он в Twitter .

I commend Dayton Police and other first responders for their bravery and quick response to save lives and bring an end to this tragedy.



I have ordered that flags in Ohio remain at half mast in honor and memory of the victims who lost their lives this morning. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) 4 августа 2019 г.

Инцидент произошёл в округе Орегон. Как сообщает Associated Press , погибший стрелок был одет в бронежилет и имел при себе запас патронов. Жертвами стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями.

Это уже второй подобный инцидент за минувшую ночь в США. Ранее в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность стрелка. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержку новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Крузиос считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США, писал News.ru.