Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичные сыщики начали расследование жестокого убийства девушки-блогера. Её тело нашли в чемодане на съёмной квартире на улице Пырьева в Москве.

По версии следствия, преступник перерезал своей жертве горло. Его ищут оперативники. Сыщики уже допросили молодого человека девушки. Он встречался с ней накануне убийства, но в день случившегося не получал от...