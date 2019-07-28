Один из крупнейших и старейших научно-исследовательских центров России Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН обокрали в Москве.
Ворам удалось вскрыть 12 помещений с помощью ключей, которые предварительно украли на вахте. Дверь в 13-й комнате института выломали. В настоящее время в институте работают правоохранительные органы. Пока неизвестно, что было украдено, информирует
Ранее злоумышленники похитили 90 сотовых телефонов из офиса организации в Москве. Ущерб превысил 1,8 млн рублей, писал News.ru.