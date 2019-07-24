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Сыщики завершили следствие по делу о нападении муниципального чиновника из Хакасии на журналиста телеканала «Россия». Тот силой выставил корреспондента из кабинета.

Дело было открыто по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом). Сам инцидент произошёл...