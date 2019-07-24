Антимонопольщики возбудили дело по признакам картеля и сговора с заказчиком на торгах по строительству объектов в Подмосковье. Его фигурантами являются ООО «НВБ Строй», ООО «СТК-3» и Министерство строительного комплекса Московской области.
Это дело инициировано ФАС и Московским областным УФАС совместно с правоохранительными органами. Сочетание картелей и сговоров с заказчиками является особо опасным явлением и потенциально создает риски кратного увеличения ущерба для государственного бюджета, — приводит пресс-служба ФАС слова заместителя руководителя Андрея Цариковского.
Объектами торгов были, в том числе, стали фельдшерско-акушерские пункты, котельные и музыкальная школа.
Ранее News.ru писал, что, по оценкам ФАС, совокупный ущерб от картельных сговоров в стране может достигать 2% от ВВП, то есть бюджет ежегодно теряет миллиарды рублей. В 2017 году в России было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 — о картелях. Это на 8% больше, чем в 2016 году. Чаще всего выявляются факты картелизации в дорожном строительстве, закупке лекарств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, ЖКХ, закупка продуктов питания.