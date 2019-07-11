https://static.news.ru/photo/ff1997ac-a3c3-11e9-9ba7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Елена Аксёнова/ТАСС

Пожарные ликвидировали факельное горение на газовой станции и газопроводе в подмосковных Мытищах. ЧП произошло на территории ТЭЦ «Северная».

Факельное горение ликвидировано, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Пламя сбито, но полностью не потушено. По предварительной информации, пострадали пять сотрудников станции. Четырёх из них увезли в ЦРБ, сообщили News.ru в МЧС.

Пожар на ТЭЦ произошёл в 11 утра. К месту ЧП был направлен пожарный поезд и вылетели два вертолёта, писал News.ru. Площадь возгорания составила 800 кв. м.

В ликвидации пожара участвуют более 150 человек.