Эвакуированным пермякам разрешили забрать вещи

https://news.ru/storage/news/d00e2a96530ba04473a3a5377aeec279/96a1967c-4604-4e37-a4d6-40c376f97f0b_850.jpg vk.com

Жителям пермской многоэтажки, в которой рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей, разрешили забрать из квартир вещи первой необходимости и домашних животных. Эвакуированных временно разместили в городской гимназии.

«В сопровождении спасателей гражданам разрешено забрать вещи первой необходимости и домашних животных», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее News.ru писал, что в Перми эвакуировали жителей многоэтажки №3/1 по улице Революции. Там рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей. Пострадавших нет. Несущие конструкции здания и кровля не пострадали, перекрыта только повреждённая труба горячего водоснабжения. Этот 14-этажный кирпичный одноподъездный дом, по словам жителей — пользователей соцсетей, построен в 1991 году.