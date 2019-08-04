https://static.news.ru/photo/3b7cf6d2-b75e-11e9-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Более 300 детей, эвакуированных из-за непогоды из двух лагерей Славянского района Краснодарского края, вернут для продолжения смен. Спасатели эвакуировали их 4 августа из-за изменения уровня воды в Азовском море.

В Славянском районе проводятся мероприятия для организации возвращения всех эвакуированных в детские лагеря, — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В настоящее время в районе установилась хорошая погода и проводятся инженерные работы по отводу воды с низменных участков подтопленной автодороги. Для перевозки детей уже подготовлена техника высокой проходимости и автобусы.

Как писал News.ru, детей, а также сопровождавших их взрослых из двух лагерей на Азовском море Краснодарского края экстренно эвакуировали. Из-за угрозы затопления нагонной волной проведена эвакуация из детских оздоровительных лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег». Было задействовано 12 автобусов. В лагере «Ровесник» отдыхали 90 несовершеннолетних и 25 взрослых, их отправили по домам. Для «Лебяжьего берега» был создан пункт временного размещения, куда доставили 160 детей и 54 взрослых.