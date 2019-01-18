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Эвакуирован второй пилот разбившегося Су-34

Сергей Булкин/News.ru

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Второй пилот Су-34 найден после столкновения двух самолётов на Дальнем Востоке. Он поднят на борт прибывшего на поиски вертолёта.

Состояние лётчика удовлетворительное, сообщили в Минобороны.

«Вертолётчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолёта завис над индивидуальным спасательным плотом, и лётчик был поднят на борт», — сказано в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Спасательная операция проходит в сложных метеоусловиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла.

Столкновение самолётов, как сообщал News.ru, произошло во время полёта над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Самолёты коснулись друг друга в воздухе.

Один из истребителей смог приземлиться на аэродроме в Хурбе. Пилоты другого успели катапультироваться. Одного из них уже удалось обнаружить и спасти. По предварительной версии, причиной авиаинцидента могла стать ошибка экипажа.


#Су-34 #ДАЛЬНИЙВОСТОК #авиакатастрофы #ХабаровскийКрай #столкновения
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