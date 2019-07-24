https://static.news.ru/photo/e1e7b73c-ae0d-11e9-af7a-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Полицейские Уфы задержали сотрудницу банка, которая в течение месяца выносила деньги из кассы. В полицию обратился представитель банка «Открытие», который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача в 6,5 млн рублей.
39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила миллион рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемую арестовали и доставили в отдел полиции.
Как писал News.ru, Орджоникидзевский районный суд города Уфы предъявил обвинения по статье «Кража» мужу Луизы Хайруллиной, которая похитила более 20 млн рублей из банка, где работала. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Сама Луиза Хайруллина в настоящее время находится под стражей.