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Южная оперативная таможня выявила факт незаконного ввоза в Россию 300 экзотических обезьян с территории Вьетнама. По документации, животные предназначались для зоопарков и цирков, на деле они служили для опытов. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе ФТС России.

С 2017 по 2019 годы российская организация задекларировала в регионе деятельности Сочинской таможни ввоз пяти партий яванских макак. Согласно сопроводительным документам, приматов разрешалось провозить как «зоопарковых или цирковых животных». Обезьяны...