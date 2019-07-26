https://static.news.ru/photo/1a4ebc5a-afbd-11e9-bb31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Законопослушный гражданин»/The Film Department

Евросоюз раскритиковал федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь. Он продержался 16 лет. Однако с декабря 2019 года высшую меру наказания вновь хотят приводить в исполнение. Согласно заявлению американского Минюста, её применят к пятерым убийцам.

Смертная казнь нарушает неотъемлемое право человека на жизнь, записанное на скрижали Всеобщей декларации прав и свобод человека, является жестоким, бесчеловечным и унижающим человеческое общество наказанием, — говорится в заявлении европейского внешнеполитического ведомства.

В документе подчёркивается, что ЕС «категорически осуждает смертную казнь и будет продолжать бороться за её отмену».

Последний раз федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году, пишет газета The Washington Post. Приостановление реализации высшей меры наказания было связано с отсутствием согласованных правил применения смертельных инъекций. Неофициальный мораторий работал только на федеральном уровне. Всё это время власти штатов казнили преступников.

Ранее Великобритания осудила Белоруссию за смертную казнь, отметив, что отказ от такого наказания требует политической воли. Есть только 23 страны в мире, которые применяют эту меру наказания. Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь, писал News.ru.