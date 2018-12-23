USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Элитные часы украли у женщины в московском отеле

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Посетительница гостиницы The Ritz-Carlton в центре Москвы после отдыха обнаружила пропажу своих часов. У женщины украли Rolex, которые оцениваются в $6 тыс.

Женщина находилась в отеле со своим знакомым, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в органах правопорядка. Информация об инциденте полицейским поступила в ночь с 20 на 21 декабря.

Сейчас полиция работает над выяснением всех деталей случившегося.

Ранее News.ru писал, что правоохранители задержали мужчину, который в Раменском районе Москвы украл автомобиль, а спустя время вернул обратно на парковку. Об инциденте сообщил 32-летний москвич.


#москва #часы #отель
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
происшествия 23:24, 19 декабря 2018
Киоск с шавермой украли в Петербурге
происшествия 19:16, 19 декабря 2018
Сотни тысяч рублей украли у столетней пенсионерки
происшествия 11:52, 19 декабря 2018
Золотые часы и царскую монету украли из квартиры в Москве
происшествия 11:20, 19 декабря 2018
«Слабоумие и отвага»: в метро Москвы украли букву «М»
Лента новостей
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
в мире 16:01
«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты
политика 16:00
Путин подпишет ряд поручений после пресс-конференции
в мире 15:54
Синайский полуостров наводнили террористы
спорт 15:53
Медведева рассказала о «другой версии себя»
общество 15:47
Вдова Марьянова: в клинике на актёра «махнули рукой»
общество 15:41
Песков: на пресс-конференции Путина лгали псевдожурналисты
спорт 15:40
Легенда биатлона отказал Драчёву во вкладе в успех Логинова
общество 15:37
Массовая драка из-за пробок произошла в Люберцах
общество 15:36
Астрологи предсказали России удачный год Свиньи
Другие новости
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
происшествия 14:56
Дом в центре Петербурга эвакуировали из-за горящей кухни
происшествия 14:40
МЧС: тело первого погибшего шахтёра подняли на поверхность
происшествия 14:20
Медведев поддержал семьи погибших в Соликамске горняков
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top