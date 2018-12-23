Элитные часы украли у женщины в московском отеле

https://news.ru/storage/news/ae9ab0951ff6800cde2649a366d6b1a0/7908dd98-61d6-4836-a064-11372267c80f_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Посетительница гостиницы The Ritz-Carlton в центре Москвы после отдыха обнаружила пропажу своих часов. У женщины украли Rolex, которые оцениваются в $6 тыс.

Женщина находилась в отеле со своим знакомым, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в органах правопорядка. Информация об инциденте полицейским поступила в ночь с 20 на 21 декабря.

Сейчас полиция работает над выяснением всех деталей случившегося.

Ранее News.ru писал, что правоохранители задержали мужчину, который в Раменском районе Москвы украл автомобиль, а спустя время вернул обратно на парковку. Об инциденте сообщил 32-летний москвич.