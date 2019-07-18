https://static.news.ru/photo/13ef16ee-a945-11e9-ac2e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Медики краснодарской больницы спасли мужчину, у которого во время курения во рту взорвалось электронное устройство. О необычных последствиях пагубной привычки рассказали в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Молодого человека доставили на машине скорой помощи с серьёзной травмой верхней челюсти. Приспособление для курения взорвалось в момент затяжки.

После тщательной диагностики состояния врачи <...> обработали ушибленную зону и ушили раны. В настоящий момент пациент уже находится дома, — сказано в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Там уточнили, что сейчас жизни курильщика ничего не угрожает, функции челюсти сохранены. Однако ему предстоит пластическая операция, которая устранит следы от взрыва девайса.

Ранее, как писал News.ru, Роспотребнадзор напомнил россиянам о вреде курения. Среди вероятных последствий — импотенция, варикоз, онкологические заболевания и целый ряд других неприятностей.