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Электричка сошла с рельсов под Туапсе

Сергей Булкин/News.ru

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Два вагона электрички сошли с рельсов в Туапсинском районе Краснодарского края, около станции Навагинская. По предварительным данным, причиной ЧП стал сход селя, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о сходе двух из четырёх вагонов электрички поступило в МЧС в 6:30 мск. По предварительным данным, пострадавших нет. К месту происшествия следуют спасатели, передаёт ТАСС.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что сход двух вагонов пассажирского состава не повлияет на движение поездов. В момент ЧП в электричке  находились 25 человек.

Как писал News.ru, 12 декабря в Подмосковье, на железнодорожной станции Домодедово Павелецкого направления, смертельно травмирована женщина. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и попала под электричку.


#мчс #ЭЛЕКТРИЧКА #сель #Краснодарскийкрай #железнаядорога #туапсе #кубань
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