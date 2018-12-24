Электричка сошла с рельсов под Туапсе

https://news.ru/storage/news/4e40ef05eafd87bbf6de808e37f95dcb/8c03bac8-db9e-4083-a53d-f3b3b3b4dcd5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Два вагона электрички сошли с рельсов в Туапсинском районе Краснодарского края, около станции Навагинская. По предварительным данным, причиной ЧП стал сход селя, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о сходе двух из четырёх вагонов электрички поступило в МЧС в 6:30 мск. По предварительным данным, пострадавших нет. К месту происшествия следуют спасатели, передаёт ТАСС.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что сход двух вагонов пассажирского состава не повлияет на движение поездов. В момент ЧП в электричке находились 25 человек.

Как писал News.ru, 12 декабря в Подмосковье, на железнодорожной станции Домодедово Павелецкого направления, смертельно травмирована женщина. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и попала под электричку.