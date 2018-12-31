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Электричество вернули в дома на Колыме после аварии

Rosenergoatom Concern JSC/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Специалисты восстановили подачу электричества в Омсукчанском районе Колымы после поломки на ЛЭП «Омсукчан — Ортоукан».

По словам представителя властей региона, по распоряжению губернатора Магаданской области были использованы все силы и средства для оперативного устранения неполадок, а также чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.

«Авария показала наши слабые места, будем работать над ошибками. Очень рад, что успели восстановить энергоснабжение до Нового года», — отметил он.

Представитель правительства выразил благодарность энергетикам и работникам ЖКХ за оперативность и предотвращение разморозки систем отопления, несмотря на 40-градусный мороз, передаёт РИА Новости.

Авария произошла 29 декабря. Света лишились жители посёлков Омсукчан и Дукат. Поломка была обнаружена 31 декабря на 72-м км линии электропередачи.

Ранее News.ru писал, что Минэнерго РФ заявило о массовом сбое на энергосетях в Чечне. Без света в итоге остались более сотни тысяч человек. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.


#авария #электричество #Магадан #Колыма
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