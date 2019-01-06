Электричество вернули в сёла Волгограда

https://news.ru/storage/news/f56f37587623083fad3ee7c5dae251ae/91b68da8-e150-40cf-8249-b53f24ed512f_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Энергоснабжение восстановлено в ряде населённых пунктов Волгограда, жители которых лишились света из-за аварий, вызванных сильным ветром и мокрым снегом.

По данным энергокомпании «МСРК Юга», специалисты устранили все неполадки на воздушных линиях электропередачи 6/10 кВ.

В настоящее время работы продолжаются в сёлах Торгун, Верхняя Водянка и Тихоновка, так как до них трудно добраться из-за снежных заносов.

Ранее, как писал News.ru, более 1,3 тыс. квартир и домов самопровозглашённой Луганской народной республики остались без электроснабжения из-за аварий, которые произошли в связи с непогодой.