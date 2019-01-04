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Экстренные службы Карелии ликвидируют последствия аварии

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Коммунальная авария произошла на территории Карелии. Без тепла остались жители города Суоярви. Работники служб ЖКХ обнаружили потерю давления на теплотрассе в районе улицы Кайманова.

Горячее водоснабжение нарушено в 16 домах. В них проживают около 3500 человек, пишет «Интерфакс-Северо-Запад».

По информации энергетиков, проблема локализована. В ближайшее время отопление включат в 12 зданиях. В остальных четырёх постройках тепло обещают вернуть в течение дня 4 января.

Ранее News.ru сообщал о ЧП в Самаре. Около восьми тысяч человек остались без ГВС в 16-градусный мороз.


#ЖКХ #Карелия #коммуникации
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