Экстренные службы Карелии ликвидируют последствия аварии

https://news.ru/storage/news/13039e301dd15bf15223d5527737da4c/075cfdd6-c44b-4d7a-8b6a-110902553216_850.jpg vk.com/10mchs

Коммунальная авария произошла на территории Карелии. Без тепла остались жители города Суоярви. Работники служб ЖКХ обнаружили потерю давления на теплотрассе в районе улицы Кайманова.

Горячее водоснабжение нарушено в 16 домах. В них проживают около 3500 человек, пишет «Интерфакс-Северо-Запад».

По информации энергетиков, проблема локализована. В ближайшее время отопление включат в 12 зданиях. В остальных четырёх постройках тепло обещают вернуть в течение дня 4 января.

Ранее News.ru сообщал о ЧП в Самаре. Около восьми тысяч человек остались без ГВС в 16-градусный мороз.