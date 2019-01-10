У экспертов достаточно данных о появлении отверстия в «Союзе»

https://news.ru/storage/news/a0f7c38c7eb91486158e89b165126821/a3e496b9-bb05-48d0-9ab8-551e5014566f_850.jpg Roscosmos/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у российских экспертов достаточно улик для того, чтобы установить причины появления дыры в корабле «Союз МС-09».

«20 декабря на Землю вернулся корабль „Союз МС-9“, я сам поехал в Казахстан его встречать. Сам же контролировал операцию по изъятию контейнера с материалами, которые наши космонавты Кононенко и Прокопьев добыли, проводя высокорискованную операцию в открытом космосе», — сказал Рогозин в интервью РБК.

Он не стал раскрывать всей информации о случившемся и отметил, что американская сторона также интересуется ходом расследования.

В конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке. Артемьев и Прокопьев тогда заделывали дыру, а специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус просверлили изнутри.

Как ранее писал News.ru, у космонавта Олега Артемьева спросили о появлении отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Опрос провели и следователи, и специалисты Центра подготовки космонавтов.