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У экспертов достаточно данных о появлении отверстия в «Союзе»

Roscosmos/Global Look Press

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у российских экспертов достаточно улик для того, чтобы установить причины появления дыры в корабле «Союз МС-09».

«20 декабря на Землю вернулся корабль „Союз МС-9“, я сам поехал в Казахстан его встречать. Сам же контролировал операцию по изъятию контейнера с материалами, которые наши космонавты Кононенко и Прокопьев добыли, проводя высокорискованную операцию в открытом космосе», — сказал Рогозин в интервью РБК.

Он не стал раскрывать всей информации о случившемся и отметил, что американская сторона также интересуется ходом расследования.

В конце августа на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке. Артемьев и Прокопьев тогда заделывали дыру, а специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус просверлили изнутри.

Как ранее писал News.ru, у космонавта Олега Артемьева спросили о появлении отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Опрос провели и следователи, и специалисты Центра подготовки космонавтов.


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