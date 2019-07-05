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ДТП с участием двух экскурсионных автобусов произошло на парковке в районе Красной площади в Москве.

По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, в настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

В полиции также отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В свою очередь ЦОДД сообщил, что движение в районе ДТП ограничено — для проезда не доступна Москворецкая улица в сторону площади Васильевский спуск, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что движение на внешней стороне МКАД частично ограничено после аварии с участием семи автомобилей. В ЦОДД посоветовали объезжать пробку по улицам Широкой или Лескова.