Экскаватор угнали с парковки в Московском

https://news.ru/storage/news/2385a75e22d03cbc1258268324ceb23a/39eb8932-3f57-4594-aeb7-dd25b17b83c0_850.jpg АГН "Москва"

В городе Московский неизвестный украл экскаватор-погрузчик, принадлежащий индивидуальному предпринимателю.

Как сообщили в полиции, парковка, с которой была угнана машина, была неохраняемой. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

«Оперативники выяснили, что в городе Московский неизвестный с неохраняемой парковки на ул. Георгиевская похитил экскаватор-погрузчик марки JCB. Материальный ущерб составил около 4,5 млн руб.» — сообщили в в пресс-службе столичного главка МВД России.

Ранее News.ru писал о том, что житель Стерлитамака остановил машину возле дома, чтобы снять деньги через банкомат. Он не стал глушить автомобиль и вынимать ключи из зажигания. В этот момент в салон сел неизвестный мужчина и попытался её угнать.