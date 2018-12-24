USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,263 $   Brent54.39 $ Bitcoin4,261.14 $
МОСКВА-8°C10:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Экскаватор угнали с парковки в Московском

АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

В городе Московский неизвестный украл экскаватор-погрузчик, принадлежащий индивидуальному предпринимателю.

Как сообщили в полиции, парковка, с которой была угнана машина, была неохраняемой. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.  

«Оперативники выяснили, что в городе Московский неизвестный с неохраняемой парковки на ул. Георгиевская похитил экскаватор-погрузчик марки JCB. Материальный ущерб составил около 4,5 млн руб.» — сообщили в в пресс-службе столичного главка МВД России.

Ранее News.ru писал о том, что житель Стерлитамака остановил машину возле дома, чтобы снять деньги через банкомат. Он не стал глушить автомобиль и вынимать ключи из зажигания. В этот момент в салон сел неизвестный мужчина и попытался её угнать.


самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
общество 08:37, 24 декабря 2018
Новые станции метро Москвы оформят в стиле футуризма
происшествия 06:07, 24 декабря 2018
Ребёнок погиб в провалившейся под лёд машине в Приморье
происшествия 17:24, 26 ноября 2018
Велосипед за четыре тысячи евро угнали у бизнесмена
Лента новостей
происшествия 10:41
Все погибшие в шахте Соликамска опознаны
шоу-бизнес 10:38
Билан женится ради хайпа
технологии 10:35
Samsung Galaxy Note 10 может получить 6,75-дюймовый экран
технологии 10:32
Tesla показал самый быстрый электромобиль в мире
экономика 10:31
Курс рубля растёт на открытии торговой сессии
политика 10:31
Лавров: США используют Россию для своих целей
экономика 10:30
АФК «Система» заплатит за контроль в СП с Ростехом
спорт 10:20
Бобровского признали второй звездой дня в НХЛ
в мире 10:10
Инструменты на путях задержали украинский поезд
спорт 10:07
Хоккеист Тихонов получил матчевую дисквалификацию
экономика 09:53
ОКБ: с начала года объём кредитования вырос почти на 50%
спорт 09:51
Пловчиха из Голландии дисквалифицирована за допинг
экономика 09:48
Губернатор предложил перевести сельхозтехнику на газ
общество 09:44
Жаров исключил перспективу изоляции Рунета
в мире 09:42
Роскосмос поможет Индонезии в предупреждении бедствий
Другие новости
происшествия 10:41
Все погибшие в шахте Соликамска опознаны
происшествия 09:05
Тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли в Иркутске
происшествия 08:53
Ребёнок сам вышел из леса после пропажи отца под Хабаровском
происшествия 08:10
С чем связан резкий рост киберпреступлений
В среднем каждый месяц хакеры успешно атакуют 1–2 банка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top