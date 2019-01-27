Экс-замминистра энергетики отпустили под подписку о невыезде

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Вячеслав Кравченко

Бывшего заместителя министра энергетики РФ Вячеслава Кравченко отпустили после задержания на 48 часов под подписку о невыезде.

Об освобождении Кравченко знают его знакомые. Однако мера пресечения не уточняется, пишет РБК со ссылкой на источник.

23 января сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в квартирах Кравченко и ещё шести сотрудников отдела кадров НП «Совет рынка», где Кравченко работал с 2012 по 2013 год. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов ещё не поступало.

Как ранее писал News.ru, Вячеслава Кравченко задержали в Москве. Чиновник проходит в качестве подозреваемого по ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Речь идёт о сумме более девяти млн руб.