Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ Вячеслава Варчука по новому уголовному делу. Его вернули в СИЗО из колонии, где бывший генерал-лейтенант должен был отбывать шестилетний срок. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили ТАСС в суде.
Как уточняет «Коммерсант», новое обвинение Варчуку предъявили за получение взятки в 5 млн рублей и превышение должностных полномочий.
Как писал News.ru, имущество Вячеслава Варчука, на которое был наложен арест, стоит десятки миллионов рублей. Речь идёт о двух земельных участках с домом в Истринском районе Московской области, квартире, нежилом помещении в столице, а также о двух дорогостоящих автомобилях и 20 млн рублей. Суд в июле 2018 года приговорил Варчука к шести годам строгого режима за получение взятки в 10 млн рублей.