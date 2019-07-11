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Сотрудники МЧС спасли одного и эвакуировали восемь человек с 11-го этажа жилого здания, где произошёл пожар, сообщили источники News.ru.

На 11-м этаже здания по адресу: ул. Бестужевых, д. 12 при проведении сварочных работ произошёл газовоздушный хлопок двух баллонов. Конструкция здания не нарушена. Как ранее писал News.ru, на севере Москвы...