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Экс-сотрудника компании арестовали за кражу грузовика

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Бывшего работника московской автотранспортной компании заключили под стражу по подозрению в краже грузовика с прицепом. Инцидент произошёл в районе Ново-Переделкино на улице Шолохова.

По данным пресс-службы ГУ МВД по столице, о пропаже машины сообщил представитель компании. Он оценил ущерб в пять миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД установили местонахождение и задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 45-летний приезжий из ближнего зарубежья», — рассказали в полиции.

Мужчина оказался экс-сотрудником компании. Он украл ключ от грузовика и, выждав удобный момент, угнал автомобиль. Злоумышленник спрятал машину в подмосковных гаражах, чтобы позднее разобрать на запчасти и продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что преступники в Санкт-Петербурге целиком украли киоск «Твоя любимая шаверма». Для этого похитители использовали манипулятор. Около 4 часов утра злоумышленники подъехали к павильону на специальной технике, которой захватили помещение и увезли его. Их сопровождал легковой автомобиль ВАЗ-2115. 


#москва #кража #МВД #грузовики #угон
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