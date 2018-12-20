Экс-сотрудника компании арестовали за кражу грузовика

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Бывшего работника московской автотранспортной компании заключили под стражу по подозрению в краже грузовика с прицепом. Инцидент произошёл в районе Ново-Переделкино на улице Шолохова.

По данным пресс-службы ГУ МВД по столице, о пропаже машины сообщил представитель компании. Он оценил ущерб в пять миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД установили местонахождение и задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 45-летний приезжий из ближнего зарубежья», — рассказали в полиции.

Мужчина оказался экс-сотрудником компании. Он украл ключ от грузовика и, выждав удобный момент, угнал автомобиль. Злоумышленник спрятал машину в подмосковных гаражах, чтобы позднее разобрать на запчасти и продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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