https://static.news.ru/photo/ed2434a4-9800-11e9-8fcb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший солист группы «Песняры» Леонид Борткевич поделился воспоминаниями о погибшем гитаристе ансамбля Аркадии Ивановском.

Аркадий работал и в «Белорусских песнярах», и с Владимиром Мулявиным, и в моей группе. Он был великолепным парнем и прекраснейшим гитаристом, — сказал Борткевич « Ридусу ».

Музыкант отметил, что Ивановский долгое время занимался плаванием на водохранилище «Дрозды». По словам бывшего солиста, тот далеко заплыл и у него отказало сердце.

В коллективе «Песняры» он выступал с 1996 года.

Как ранее писал News.ru, Аркадий Ивановский умер в возрасте 59 лет. В августе он должен был праздновать юбилей.