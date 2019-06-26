Бывший солист группы «Песняры» Леонид Борткевич поделился воспоминаниями о погибшем гитаристе ансамбля Аркадии Ивановском.
Аркадий работал и в «Белорусских песнярах», и с Владимиром Мулявиным, и в моей группе. Он был великолепным парнем и прекраснейшим гитаристом, — сказал Борткевич «
Ридусу».
Музыкант отметил, что Ивановский долгое время занимался плаванием на водохранилище «Дрозды». По словам бывшего солиста, тот далеко заплыл и у него отказало сердце.
В коллективе «Песняры» он выступал с 1996 года.
Как ранее писал News.ru, Аркадий Ивановский умер в возрасте 59 лет. В августе он должен был праздновать юбилей.