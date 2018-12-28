USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent53.59 $ Bitcoin3,624.38 $
МОСКВА-9°C01:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Экс-резидента Comedy Club обокрали в Москве

Роман Юнусов Tatiana Morozova/Global Look press

Роман Юнусов

происшествия [ версия для печати ]

Экс-резидент популярного телешоу Comedy Club, участник дуэта «Сёстры Зайцевы» Роман Юнусов не досчитался 92 тысяч рублей на своей банковской карте. Заметив пропажу денег, юморист обратился в полицию.

По словам источника АГН «Москва», 38-летний Юнусов написал заявление о краже с его счёта 91 943 рублей.

При этом название кредитной организации, которой принадлежит банковская карта экс-резидента Comedy Club, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее News.ru писал о том, что московская полиция расследует дело о крупной краже. К правоохранителям обратился безработный мужчина, у которого неизвестный украл более 8 млн рублей на Калужско-Рижской линии метро. 


#москва #ComedyClub #кража
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
шоу-бизнес
Башаров сломал нос очередной жене


читайте также
происшествия 15:45, 23 декабря 2018
Элитные часы украли у женщины в московском отеле
происшествия 13:39, 16 декабря 2018
У московского пенсионера украли часы на 8,5 млн рублей
происшествия 14:35, 13 декабря 2018
Грабители связали девочку и украли норковую шубу в Москве
Лента новостей
оружие 00:59
Итоги испытаний «Авангарда» шокировали США
общество 00:44
Путин смягчил ответственность за «лайки» и «репосты»
в мире 00:22
Названа причина задержания россиянки в Финляндии
общество 00:03
Путин запретил контактные зоопарки в ТЦ
политика 23:51
Мэр Среднеуральска уволился из-за конфликта с депутатами
Другие новости
происшествия 22:55
Суд в Петербурге наказал за недонесение о подготовке теракта
происшествия 21:55
ФСБ завершила расследование дела норвежца Берга о шпионаже
происшествия 21:10
Преступники и жертвы могут находиться в церкви Вены
происшествия 20:43
Здание горит в центре Москвы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top