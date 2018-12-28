Экс-резидента Comedy Club обокрали в Москве

https://news.ru/storage/news/12be7576d380b5f995c623f797f3bb29/bfed8b22-6b38-4a7f-a7a1-28edb5088b04_850.jpg Tatiana Morozova/Global Look press

Роман Юнусов

Экс-резидент популярного телешоу Comedy Club, участник дуэта «Сёстры Зайцевы» Роман Юнусов не досчитался 92 тысяч рублей на своей банковской карте. Заметив пропажу денег, юморист обратился в полицию.

По словам источника АГН «Москва», 38-летний Юнусов написал заявление о краже с его счёта 91 943 рублей.

При этом название кредитной организации, которой принадлежит банковская карта экс-резидента Comedy Club, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее News.ru писал о том, что московская полиция расследует дело о крупной краже. К правоохранителям обратился безработный мужчина, у которого неизвестный украл более 8 млн рублей на Калужско-Рижской линии метро.