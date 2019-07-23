https://static.news.ru/photo/102954ac-ad28-11e9-a9a3-fa163e074e61_1024.jpg Александр Воробьёв Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Обвинение в государственной измене предъявлено бывшему помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьёву, передает ТАСС .

Прошу приобщить документы о привлечении Воробьёва в качестве обвиняемого, — сказала следователь, обращаясь к суду.

Сейчас Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест чиновника.

О задержании Воробьёва ФСБ заявила 5 июля. Чиновник был арестован в тот же день. 12 июля он был уволен с госслужбы. Воробьёву вменяют передачу за границу информации с заседаний Совета безопасности, ранее сообщал News.ru.