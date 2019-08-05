https://static.news.ru/photo/b1d196f2-b77d-11e9-b272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывшего сотрудника саратовской полиции приговорили к реальному лишению свободы за смертельное ДТП. Его жертвой стал 14-летний подросток.

Трагедия произошла 17 мая. Полицейский управлял Kia Ceed, на обочине он сбил юношу и попытался скрыться с места происшествия, но столкнулся с другим автомобилем. Убежать с места ДТП он также не смог. Его остановили свидетели. Позже выяснилось, что водитель был пьян.

Во время предварительного следствия и в суде мужчина полностью признал свою вину.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворён иск потерпевшей стороны на сумму 800 000 рублей, — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее News.ru писал, что сын депутата задавил насмерть супружескую пару. При попытке объехать собаку его автомобиль вылетел на обочину и сбил людей. Скорость транспортного средства в момент аварии составляла 200 км/ч.