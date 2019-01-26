Экс-кандидат в мэры Красногорска устроил дебош

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Валерий Немировский

Член отделения партии «Справедливая Россия» в подмосковном Красногорске, экс-кандидат в мэры города и бизнесмен Валерий Немировский задержан в Москве за дебош. Это уже второй инцидент с его участием на этой неделе.

Как сообщает РЕН ТВ, на Звенигородском шоссе водитель такси «подрезал» Немировского, что привело его в ярость. Он вышел, несколько раз до вмятин пнул ногой в дверь машины, затем забрался на крышу и попрыгал на ней. По некоторым данным, он также снял с машины номер, упрятал его в свой багажник и скрылся. Таксист написал заявление в полицию. А Немировский обратился в травмпункт с жалобами на головокружение и давление. На скорой его отправили в Боткинскую больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. В больнице и травмпункте Немировский вёл себя очень конфликтно. А во время задержания звонил в службу доверия, заявляя, что в отношении него совершаются противоправные действия.

Ранее News.ru писал, что 25 января бизнесмен после неудачных переговоров устроил погром в офисе фирмы Capital Group, расположенном в деловом центре «Москва-Сити». Ущерб составил один миллион рублей. Отмечается, что дебошир также оторвал номер у чужого автомобиля Rolls-Royse и уехал. А 16-го числа этого же месяца Немировский заблокировал один из столичных стриптиз-клубов после того, как его не пустили в заведение. Несмотря на свою активную православную позицию, мужчина решил заглянуть в небогоугодное заведение, однако не был допущен охраной. Разозлившись, Немировский позвонил в полицию и сообщил, что в клубе укрывается преступник. После этого экс-депутат заблокировал дверь своим автомобилем и уехал домой на такси. До прибытия сотрудников полиции никто из посетителей клуба не мог покинуть заведение.