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Экс-губернатора Приморского края ограбили в Москве

Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестные обокрали квартиру, принадлежащую бывшему губернатору Приморского края Сергею Дарькину. Добычей преступников стали более миллиона рублей и драгоценности.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, инцидент произошёл в районе Хамовники, в доме в Коробейниковом переулке.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 3 до 17 января 2019 года неизвестный неустановленным способом проник в квартиру, где из сейфа совершил кражу принадлежащих заявителю 1,5 млн рублей и ювелирных изделий», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что общая сумма ущерба составляет около 7,5 млн рублей, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые ограбили мужчину на юге столицы. По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, инцидент произошёл на Окской улице. Злоумышленники ворвались в квартиру потерпевшего и избили его, после чего связали ему руки ремнём.


#москва #ГУБЕРНАТОР #ограбление #кража #Приморье #Дарькин
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