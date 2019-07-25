https://static.news.ru/photo/522e6428-aeb8-11e9-bebd-fa163e074e61_1024.jpg Александр Шестун Фото: АГН «Москва»

Александр Шестун, ранее занимавший должность главы Серпуховского района Подмосковья, переведён из городской психиатрической больницы № 1 им. Алексеева в психиатрическое отделение в СИЗО «Бутырка». Об этом рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Шестуна отвезли в городскую психиатрическую больницу № 1 имени Алексеева. Ему поставили предварительный диагноз, назначили лечение. Однако затем последовали указания и. о. руководителя этого заведения: немедленно Шестуна куда угодно, но только не сюда — очень неудобный пассажир. По его указанию Шестуна взяли под локотки, выставили на порог. Конвою сказали — забирайте его, — цитирует Максименко « Говорит Москва ».

Он пояснил, что с такой ситуацией сталкивается впервые. Дело в том, что Шестуну отказали в госпитализации в больнице им. Алексеева из-за отсутствия московской прописки. Однако замглавы ФСИН назвал это «формальной отговоркой».

24 июля состояние бывшего чиновника резко ухудшилось из-за голодовки, которую он объявил в середине июня, писал News.ru. Шестуна обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник своей вины не признаёт.