https://static.news.ru/photo/1e2686c8-9118-11e9-8664-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Миронов Фото: RF Investigative Committee/Global Look Press

Бывший глава Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов был обнаружен мёртвым на своей даче в Подмосковье. По предварительным данным, мужчина, находящийся под следствием по делу о получении взятки, покончил с собой.

Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе СвЖД. При этом там не сообщили никаких подробностей случившегося.

Адвокат умершего Сергей Колосовский заявил, что ещё не знаком с ситуацией. Он отметил, что не стал бы её комментировать в любом случае, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что сотрудник полиции, дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов покончил с собой на рабочем месте. Он оставил прощальную записку.