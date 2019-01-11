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Экс-глава разведки ДНР оказался мошенником

Дмитрий Лысаковский facebook.com/Дмитрий Лысаковский

Дмитрий Лысаковский

происшествия [ версия для печати ]

Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-главе воздушной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики. Дмитрий Лысаковский признан виновным в мошенничестве.

«Лысаковский приговорен к шести годам колонии, такой же срок получил его сообщник Петр Чихун. Еще один фигурант дела — Михаил Чернов — получил 11 лет лишения свободы», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.

Ранее News.ru писал о самых громких судебных процессах 2018 года. Среди них арест братьев Магомедовых, приговор Шакро Молодому и дело о кокаине в российском посольстве Аргентины.


#ДНР #мошенничество
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