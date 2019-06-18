https://static.news.ru/photo/4524466c-91a8-11e9-a1a0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чертановский суд Москвы отправил под арест бывшего финансового директора АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» Владимира Щенникова. Он обвиняется в получении взятки в размере 15 млн рублей.

Обвинение предъявлено по статье 290 части 6 УК РФ. Следствие вменяет Щенникову около 20 эпизодов незаконного получения денег. Свою вину подсудимый не признаёт. Как сообщает ТАСС , по данному делу проходят ещё несколько человек, они также находятся под стражей.

Информацию об аресте Щенникова подтвердили в суде, он пробудет в СИЗО два месяца.

АО НИИТФА, основанное в 1960-е годы, является дочерней компанией Росатома. Предприятие разрабатывает и производит аппаратуру для контроля параметров технологических процессов и радионуклидные энергетические установки.

Ранее News.ru писал о задержании экс-замначальника ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко. Он является подозреваемым в получении взятки при строительстве СИЗО в Колпино.