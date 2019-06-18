Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чертановский суд Москвы отправил под арест бывшего финансового директора АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» Владимира Щенникова. Он обвиняется в получении взятки в размере 15 млн рублей.

Обвинение предъявлено по статье 290 части 6 УК РФ. Следствие вменяет Щенникову около 20 эпизодов незаконного получения денег. Свою вину подсудимый не признаёт. Как сообщает ТАСС, по данному делу проходят ещё несколько человек, они также находятся под стражей.

Информацию об аресте Щенникова подтвердили в суде, он пробудет в СИЗО два месяца.

АО НИИТФА, основанное в 1960-е годы, является дочерней компанией Росатома. Предприятие разрабатывает и производит аппаратуру для контроля параметров технологических процессов и радионуклидные энергетические установки.

Ранее News.ru писал о задержании экс-замначальника ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко. Он является подозреваемым в получении взятки при строительстве СИЗО в Колпино.

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