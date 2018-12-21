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Бывшего директора «Новатэка» арестовали в Москве

PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Столичными правоохранителями принято решение арестовать бывшего главу «Новатэка» Владислава Бабийчука. Топ-менеджеру вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Людмила Коснырева.

Под стражей управленец пробудет до 19 февраля, пишет ТАСС. Фигурант проходит по части 4 статьи 159 УК РФ, ему грозит до 10 лет тюрьмы. По данным внутренних органов, в настоящий момент подозреваемый нигде не работает.

Ранее News.ru сообщал о задержании в столице руководителя хлебокомбината «Черкизово». Управленец попал в поле зрения оперативников в связи с крупной задолженностью по зарплате перед сотрудниками предприятия.


#москва #АРЕСТ #Новатэк
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